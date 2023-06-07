Antalya'da Tur Otobüsünde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri taşıyan otobüste motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Turistler başka bir otobüse nakledildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsünde yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın söndürülürken, araçtaki turistler başka bir otobüse nakledildi.

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yolun kenarına park etti. Gökyüzünü dumanlar kaplayan yangına çevredeki vatandaşlar, iş yerindeki hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Araçtaki turistler ise bir başka otobüse transfer edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Hasan Basri Köleoğlu, "İçeride oturuyorduk. Bir anda etrafı duman sardı. Şoför otobüsü park etti çalışır vaziyette. Hemen hortum çektik söndürmek için, yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Sonra otobüs motor kısmından alev aldı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale ettik. Yolcularda herhangi bir panik olmadı. Güvenli bir yere geçmelerini sağladık" şeklinde konuştu. - ANTALYA