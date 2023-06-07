Antalya'da Tur Otobüsünde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu. Otobüsün motor kısmı alev aldı ve sürücü tarafından yol kenarında durdurularak 25 turist tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otobüste hasar meydana geldi.