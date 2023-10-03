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Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü, park halindeki kamyona çarptı. Kazada bir İsviçreli turist hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.