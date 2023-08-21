Antalya'da Tur Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i Rumen turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, Gündoğdu Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i Rumen turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ç.'nin kullandığı 07 NZC 02 plakalı hafif ticari araç ile Fevzi Ö.'nün kullandığı 07 AGN 664 plakalı tur minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada tur aracında bulunan Romanya vatandaşı Niculina Adriana Olaru ve Fuat Keleş ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Esra Eriş yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA