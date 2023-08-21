Antalya'da Tatilde Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi. Belek Turizm Merkezi'nde lüks bir otelde yabancı uyruklu eşiyle tatil yapan Nazım Öztahtacı (38) odasında rahatsızlandı. Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Öztahtacı'yı ilçedeki bir hastaneye kaldırdı. Öztahtacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Öztahtacı'nın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.