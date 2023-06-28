Antalya'da Tatilciler Su Parklarına Akın Ediyor

Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte tatilciler, su parklarına akın ederek serinlemeyi tercih ediyor. Turizm merkezi Belek'teki The Land of Legends Tema Park, yoğun ilgi görüyor. Bayram süresince yaklaşık 50 bin kişinin ağırlanması bekleniyor.

ANTALYA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselirken, bayramda kentin su parklarına akın eden tatilciler, burada serinliyor. Tatilciler, dalga havuzu ve su kaydıraklarında bir yandan serinlerken diğer yandan da eğleniyor. Bu parklara giriş ücreti ise 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından yerli tatilci rotayı turizm kenti Antalya başta olmak üzere Akdeniz sahillerine çevirdi. 640 bin yatak kapasiteli kentte, turizm tesisleri tam kapasite doldu. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 40 dereceyi bulduğu kentte, tatilcilerin bir kısmı dünyaca ünlü sahillerde serinlerken bir kısmı da kentteki su parklarını tercih ediyor. Turizm merkezi Belek'te bulunan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olan The Land of Legends Tema Park yoğun ilgi görüyor.

Bir başka tatilci Berker Gümüş de İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini anlattı. Tatilin keyfini sürerken su parkına geldiğini belirten Gümüş, "Ailemle eğleniyoruz. Su parkına gelip burası için de 20 bin lira civarında bütçe ayırdık" diye konuştu.