Antalya'da Tatilciler Sıcak Havayı Konyaaltı Sahili'nde Değerlendirdi

Antalya'da hafta sonunu ve sıcak havayı değerlendiren tatilciler ve kent sakinleri Konyaaltı Sahili'nde serinlemenin keyfini sürdü. Hava sıcaklığı 32 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü. Önümüzdeki hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 33-34 derecelerde olması ve yağışsız geçmesi bekleniyor.

Antalya'da hafta sonunu ve sıcak havayı değerlendiren tatilciler ve kent sakinleri Konyaaltı Sahili'nde serinlemenin keyfini sürdü.

Turizm kenti Antalya'da sonbaharda yaz sıcaklıkları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32 nem oranı ise yüzde 45 olarak ölçüldü. Hafta sonu olması nedeniyle kentin ünlü plajı Konyaaltı Sahili kentte yaşayanların ve tatilcilerin ilgisini çekti. Denize girenler ve sahilde güneşlenenlerin olduğu sahilde deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü.

Manisa'dan tatil için Antalya'ya gelen Şebnem Nergis denize girmek için sahile geldiğini anlattı. 15 gün daha Antalya'da tatil yapmayı planladığını belirten Nergis, Hemen her sabah denize gelmeye çalışıyorum. Çok seviyorum Antalya'yı. Yüzme bilmiyorum ama yine de denize girip serinlemek istiyorum dedi.

Verilere göre hava sıcaklığının önümüzdeki hafta sonuna kadar 33 - 34 derecelerde olacağı ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.