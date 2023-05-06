Antalya'da tarihi Üç Kapılar'ın bakımsızlığı turistleri rahatsız ediyor

Antalya'da bulunan tarihi Üç Kapılar, bakımsızlık nedeniyle yeşermelerle kaplandı. Mahalle muhtarı ve turistler, bölgenin tarihi önemine dikkat çekerek, belediyelerden daha sıkı bir kontrol ve bakım istiyor.

ANTALYA'da her gün binlerce turistin ziyaret edip fotoğraf çektirdiği, 'Üç Kapılar' olarak bilinen 1893 yıllık Hadrianus Kapısı'da, bakımsızlık nedeniyle yeşermeler oluştu. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Burayı ziyaret eden turistler, 'Bu otlar bu görüntüler çok çirkin, hiç yakışmıyor' diyor" dedi.

Muratpaşa ilçesinde M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapılan, tarihi Kaleiçi'ne girişi sağlayan kapılardan Hadrianus Kapısı, halk arasında 'Üç Kapılar' olarak biliniyor. Antalya'ya gelen binlerce yerli ve yabancı turist, Üç Kapılar'da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ancak kentin tarihi simgeleri arasında yer alan Üç Kapılar'ın üzerini kaplayan otlar, yerli halkın yanı sıra turistin de tepkisine yol açıyor.

Hadrianus Kapısı'nın yer aldığı Muratpaşa Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise tarihi eser niteliğinde olduğu için Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden talep gelmesi halinde kendilerinin bakım çalışması yapabildiklerini kaydetti.