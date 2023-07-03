Antalya'da Tapusu Olmayan Sitenin Yıkım Kararı

Antalya'da tapusu olmayan 66 daireden oluşan 26 yıllık siteye yıkım kararı verildi. Site sakinleri binaların sağlam olduğunu iddia ederek karara karşı çıktı. İnşaat mühendisi ise binanın sağlam olduğunu belirtti.

Antalya'da 66 daireden oluşan 26 yıllık tapusu olmayan siteye mahkemeden yıkım kararı

Site sakinleri binaların sağlam olduğunu belirterek yıkım kararına karşı çıktı

Sitede 10 yıldır oturan İnşaat Mühendisi Fatih Karakoç :

"Bir inşaat mühendisi olarak zaman zaman kirişleri, kolonları kontrol ettim"

"Sağlam olmayan binada bir insan evladını oturtmaz"

ANTALYA Antalya'da tapusu olmayan 66 daireden oluşan 26 yıllık siteye, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verildi. Site sakinleri ise binaların sağlam olduğunu ileri sürerek yıkım kararına karşı çıktı. Sitede 10 yıldır oturan İnşaat Mühendisi Fatih Karakoç, "Bir inşaat mühendisi olarak zaman zaman kirişleri, kolonları kontrol ettim. Herhangi bir şey olduğu zaman detaylı çatlaklar olur. Bırakın detaylı çatlamayı bizde kılcal çatlama bile yok. Binalarımız sağlam ve dört dörtlüktür. Sağlam olmayan binada bir insan evladını oturtmaz" diyerek yıkım kararının durdurulmasını istedi.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'ta bulunan 66 dairelik Kanarya Sitesi'nin yapım süreci 1997 yılında başladı. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra arsa sahibi hayatını kaybetti. Arsa mirasçılarından P.Ç., sitenin yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılabileceği gerekçesiyle daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce görülen davada sitenin yıkılmasına hükmedildi. Karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de site sakinlerinin itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Belediye tarafından karar sonrası binanın yıkım işlemi için bina sakinlerine tebligat gönderildi. Tebligatta; binanın 10 Temmuz tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği belirtildi.

"Burada tekrar yıkılarak hem devlet hem de üyeler zarar görecek"

Öğretmenlik yaparken biriktirdiği paralarla kooperatife üye olduğunu belirten Ali Karadoğan, "Üye olduktan sonra yer sahibi kooperatif ile anlaşarak inşaatlara başlamış. İnşaatlar bittikten sonra yer sahibi ölüyor. Mirasçıları ise burayı boşaltarak yıkıp bize para ödememek istiyorlar. Yapılan incelemelerde her iki binada yüzde 15 ve 19 ile güçlendiriliyor. Kanunlarımızda yüzde 40'ın üzerinde ise yıkılacağı altında ise kurtarılabileceği yer alıyor. Konya İstinaf Mahkemesine güçlendirme raporunu verdiğimiz halde yıkım kararı verdi. En son 2021 yılında karot örnekleri alınarak yaptırdığımız testlerde sağlam denildi. Bizden 2018 yılı kriterlerine uymamız isteniyor. O zaman 2018 yılı öncesi yapılan tüm binalarda problem var" dedi.

"Binalarımız sağlam ve dört dörtlüktür"

İnşaat Mühendisi Fatih Karakoç ise binaların yıkılmasına karşı çıkarak, "10 yıldır burada oturuyorum. Bir inşaat mühendisi olarak zaman zaman kirişleri, kolonları kontrol ettim. Herhangi bir şey olduğu zaman detaylı çatlaklar olur, binada kılcal çatlama bile yok. Binaların çürük olduğundan emin olsam en önde ben yıkılması için mücadele ederim. Sağlam olmayan binada bir insan evladını oturtmaz" sözlerine yer verdi.