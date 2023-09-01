Antalya'da tapusu olmayan sitede yıkım kararı

Antalya'da tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 26 yıllık sitede yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı. Sitede bulunan binaların giriş kapısına mühür vurularak, hırsızlık olaylarına karşı kaynak atıldı.

- Boşaltılan 26 yıllık sitenin kapısına mühür vuruldu, hırsızlık olaylarına karşı kaynak atıldı

Antalya'da yıkım kararı verilen ve yaşanan arbedede 6 kişinin gözaltına alındığı sitede sessizlik hakim

Eşyaları boşaltılmayan daireler olan site kapısına mühür vurularak kimsenin girmemesi için kaynak atıldı

ANTALYA - Antalya'da tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 66 daireden oluşan 26 yıllık sitede dun yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alınmıştı. Sitede bulunan binaların giriş kapısına mühür vurularak, hırsızlık olaylarına karşı kaynak atıldı.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'ta bulunan 66 dairelik Kanarya Sitesi'nin yapım süreci 1997 yılında başladı. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra arsa sahibi hayatını kaybetti. Arsa mirasçılarından P.Ç., sitenin yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılabileceği gerekçesiyle daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü.

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce görülen davada sitenin yıkılmasına hükmedildi. Karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de site sakinlerinin itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Belediye tarafından karar sonrası binanın yıkım işlemi için bina sakinlerine tebligat gönderildi. Tebligatta; sitenin 31 Ağustos tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği belirtildi.

Direnince yaka paça gözaltına alındılar

Dun sabah çok sayıda Çevik Kuvvet ve zabıta ekipleri siteyi mühürlemek üzere adrese geldi. Site sakinleri ise ekipleri, ellerinde taşıdıkları "Rant sahipleri Kanarya sitesinden döner, Evlerimiz sağlam oturuyoruz, Çeyrek asırlık işkenceye son, Kanarya sitesi 40 üyenin yongasıdır" yazılı pankartlar karşıladılar. Polis ekipleri site sakinlerine kendilerine verilen surenin dolduğunu belirterek boşaltmalarını istedi. Site sakinleri bina giriş kapısının önünde toplanarak zabıta ekiplerinin içeri girerek mühürleme işlemi yapmasına direndi. Ardından yaşanan arbedede 6 site sakini polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanılanların ardından bugün sitede sessizlik hakim oldu. Site sakinlerinin siteden ayrılmasının ardından ekipler tarafından sitede binaların giriş kapısı mühürlendi. Ayrıca herhangi bir hırsızlık önlemine karşı ise kapının çok sayıda yerine kaynak atıldığı görüldü.