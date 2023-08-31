Antalya'da Tapusu Olmayan Sitede Mühür Arbedesi: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da tapusu olmayan ve yıkım kararı verilen 26 yıllık sitede mühür arbedesi yaşandı. Site sakinleri, ekiplere izin vermeyince 6 kişi gözaltına alındı. Zabıta ekipleri binaları mühürlerken, birçok site sakini de eşyalarını alarak ayrıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen sitenin mühürlenme işlemi sırasında yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine Perge Bulvarı 1584 Sokak'ta bulunan 66 dairelik Kanarya Sitesi'nin depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verdi.

Tahliye için verilen sürenin dolmasının ardından polis ve zabıta ekipleri, mahkeme kararına istinaden mühürleme yapmak üzere siteye gitti.

Site sakinleri bina giriş kapısının önünde toplanarak zabıta ekiplerinin içeri girerek mühürleme işlemi yapmasına direndi.

Yaşanan arbedede 6 site sakini polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arbedenin ardından apartmanlara giren zabıtalar, daire kapılarını mühürledi.

Olayın geçmişi

Sitenin arsa mirasçılarından P.Ç. binaların yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığını öne sürerek daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlara göre sitenin sağlam olduğunun tespit edildiğini iddia etti.

Yaşanan anlaşmazlık üzerine konu yargıya taşındı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, sitenin yıkılmasına hükmetti. Başvurulan istinaf mahkemesi de site sakinlerinin itirazlarını kabul etmeyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Belediye tarafından karar sonrası binanın yıkım işlemi için bina sakinlerine tebligat gönderildi. Tebligatta, sitenin 31 Ağustos'a kadar boşaltılması gerektiği bildirildi.