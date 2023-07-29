Antalya'da Sıcak Havayı Fırsat Bilenler Sahile Akın Etti

ANTALYA'da hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Günlerdir orman yangınıyla mücadele eden Kemer'de sahillerde yoğunluk yaşandı.

Turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 31, nem oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü. En yüksek hava sıcaklığının 35 derece ölçülmesi beklenen kentte yerli ve yabancı tatilcilerle kentte yaşayanlar ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denizde yüzerek serinledi. KEMER SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

5 gün boyunca orman yangınıyla mücadele edilen ve 90'ıncı saatte kontrol altına alınan Kemer ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinde Kemer ilçesinde hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken nem oranı ise yüzde 20 ölçüldü. Sahilde denizin ve güneşin keyfini süren turistler bir yandan da yangınla ilgili gelişmeleri takip etti. Antalya'da tatil yapmaktan oldukça memnun olduğunu belirten Rus turist Ivan Durdin, 'Hava ve deniz harika. 3 gündür Antalya'da tatil yapıyoruz. Yangın vardı sürekli olarak izledik çalışmaları" dedi.Bir başka tatilci Anna Drovikova ise orman yangını nedeniyle tedirgin bir tatil geçirdiklerini ancak yine de Antalya'da bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta boyunca en yüksek 35 derece olması bekleniyor. (DHA)