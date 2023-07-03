Antalya'da Sıcak Havada Sahilde Yoğunluk

Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü kentte, tatilciler sahilleri doldurdu. Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerini tercih eden yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı tatilciler sahildeki su sporu etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirdi.