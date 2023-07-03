Üye Girişi
Haberler
Antalya'da Sıcak Havada Sahilde Yoğunluk

Antalya'da Sıcak Havada Sahilde Yoğunluk

Turizm Haberleri

Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü kentte, tatilciler sahilleri doldurdu. Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerini tercih eden yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bazı tatilciler sahildeki su sporu etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Antalya'da, sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü kentte, tatilciler sahilleri doldurdu.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerini tercih eden yerli ve yabancı turistler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Bazı tatilciler sahildeki su sporu etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Turizm

Konyaaltı Antalya Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title