Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Y.C.G. idaresindeki 07 ZU 645 plakalı otomobil, Antalya-Alanya kara yolu Kozağacı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.