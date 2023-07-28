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Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Otomobil Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Y.C.G. idaresindeki 07 ZU 645 plakalı otomobil, Antalya-Alanya kara yolu Kozağacı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Y.C.G. idaresindeki 07 ZU 645 plakalı otomobil, Antalya-Alanya kara yolu Kozağacı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Otomobil

Kozağacı İtfaiye Antalya Otomobil Haberler

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