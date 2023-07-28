Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracını park ederek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Serik Antalya D-400 Karayolu'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken alev almaya başlayan otomobilin sürücüsü aracını park ederek can havliyle kendini dışarı attı. Bu esnada durumu fark eden yoldan geçen araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. - ANTALYA