Antalya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle, D-400 Karayolu Kadıoğlu Kavşağı'nda gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü, seyir halindeki aracının motor bölümünden çıkan alevleri fark edip aracı durdu ve park etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.