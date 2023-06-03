Antalya'da sel: Turistik tesisler zarar gördü, otomobil sürüklendi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde yağış sonrası oluşan selde Sarıkavak Deresi taştı. sel sularında bir otomobil sürüklendi. Dere kenarındaki turistik tesisleri su basarken, kameriyeler denize sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölgesel Hava Tahmin Merkezi'nin Antalya'nın batı ilçeleri için 'Sarı Kod' uyarısı ardından Kumluca ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle turistik tesisler zarar gördü. Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Adrasan Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde etkili olan yağışta Sarıkavak Deresi taştı.Öte yandan, yağış sonrası dere taşınca, yoldan geçen bir otomobil sürüklendi. Otomobilin sürücüsü araçtan inerek kurtuldu. Sarıkavak Deresi çevresindeki turizm tesisleri de sel suları nedeniyle zarar gördü, bazı tesisleri su bastı. İşletmelerin kameriyeleri de dere sularıyla denize sürüklendi. Turkuaz rengiyle ünlü Adrasan sahili, sel suları altında kalırken denizin rengi kahverengiye döndü.