Antalya'da Sahildeki Loca Kiralama Ücretleri Dikkat Çekiyor

Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da sahildeki işletmelerde loca kiralayıp, deniz keyfi yaşamak isteyenler günlük 3 bin lira, aylık kiralamak isteyenler de 75 bin lira ödüyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki en ucuz evin yıllık kira bedeline denk olması dikkati çekiyor.

KURBAN Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da sahildeki işletmelerde loca kiralayıp, deniz keyfi yaşamak isteyenler günlük 3 bin lira, aylık kiralamak isteyenler de 75 bin lira ödüyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki en ucuz evin yıllık kira bedeline denk olması dikkati çekiyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamasıyla 'Turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da, turistlerin en çok bildiği sahil olması dolayısıyla 'dünyaca üne sahip' Konyaaltı Sahili, loca, şezlong, şemsiye kiralanan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor. Sahilde locada tatil yapanlar, şezlongda vakit geçirenler, deniz kenarında 'yatak' adı verilen güneşlenme alanında denizin keyfini çıkaranlar ve kumsala serilen havlu üzerinde güneşlenenlerin yer aldığı Konyaaltı'nda tatilciler bütçesine göre gününü değerlendiriyor.

Eşi ve çocuğuyla tatilini Antalya'da yapan Coşkun Çevik ise "Sahilde vakit geçirmeyi seviyoruz. Denize giriyoruz, çocuğumuzla oynayıp vakit geçiriyoruz. Günlük 4 bin lira harcamamız oluyor. Loca fiyatları parası olana uygun. Bazıları orada vakit geçirmek istiyor. Ben de ailemle 2 günümü locada geçirdik. Denemek istedik. Şezlongdaki konfor ile locadaki konfor bence aynı."