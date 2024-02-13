Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu. Antalya'da sağanak yağış sonrası can kaybı yaşandı mı?

ANTALYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI CAN KAYBI YAŞANDI MI?

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırdı. Şiddetli fırtına yerini sabah erken saatlerde kuvvetli yağmura bıraktı. Kent genelinde etkisi giderek arttıran yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.