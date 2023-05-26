Turizmde olduğu gibi yerleşik yaşam açısından da Rusya, Ukrayna gibi BDT ülkeleri vatandaşlarının dünyada en çok tercih ettiği kentlerin başında gelen Antalya'da, Rus ve Ukraynalı öğrenciler karnelerini aldı.

Turizmde olduğu gibi yerleşik yaşam açısından da Rusya, Ukrayna gibi BDT ülkeleri vatandaşlarının dünyada en çok tercih ettiği kentlerin başında gelen Antalya'da, Rus ve Ukraynalı öğrenciler karnelerini aldı.

Antalya'da yerleşik yaşayan başta Ruslar olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Belarus gibi eski Sovyet ülkesi vatandaşlarının çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim gördüğü okullarda, Rusya ve diğer BDT ülkeleriyle eş zamanlı karne töreni düzenlendi.

Her yıl 1 Eylül'de eğitim öğretime başlayan öğrenciler, 25 Mayıs'ta yaz tatiline giriyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına 1 Eylül'de start veren Antalya'da Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerindeki üç Rus Okulu'nda da bu hafta öğrenciler karnelerini aldı.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve diğer BDT ülke vatandaşlarının yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Konyaaltı'ndaki Uluslararası Özel Eduant Rus Okulu'nda bu hafta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için üç ayrı günde karne törenleri gerçekleşti. İlkokul ve ortaokulda yılın öğrencileri de seçilirken, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Rus Okulu olarak Antalya'da 2000 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten okul sahibi Viktor Bikkenev, "Okulumuzda sadece Rusya ve çevresindeki ülke vatandaşlarının çocukları okuyabiliyor. Müfredatımız Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı ve yabancı okul statüsündeyiz. İlkokul, ortaokul ve lise olarak yaklaşık 400 öğrencimiz karnelerini aldı. Rusya'da olduğu gibi 1 Eylül'de başlayan eğitim-öğretim yılımız 25 Mayıs'ta sona erdi. Savaş sonrası Antalya'ya yaşanan göç nedeniyle normalde 150 civarı olan öğrenci sayımız iki katının da üstüne çıktı ve bu yıl kapasitemiz doldu. Sınıflarımızda Rus ve Ukraynalı öğrenciler aynı sınıfta derse girdi" diye konuştu.