Antalya'da Rus turistlerin otomobili sulama kanalına düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 Rus turistin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Rus turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 Rus turistin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Henüz kimliği belirlenemeyen Rus turistin kullandığı 07 NVE 58 plakalı otomobil, Belek Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Rus turistler, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, sağlık ekiplerin müdahalesini istemedi.

Rus turistlerin otomobili bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları öğrenildi.