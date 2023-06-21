Antalya'da Rus turist denizde boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan David Zhazhiev (40), yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Zhazhiev, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.