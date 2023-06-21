Antalya'da Rus turist denizde boğularak hayatını kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan David Zhazhiev (40), yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Zhazhiev, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir Rus turist, yüzmek için girdiği denizde yaşamını yitirdi.
Boğazkent Mahallesi'nde tatil yaptığı lüks otelin sahilinden denize giren David Zhazhiev (40), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Zhazhiev, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Rus turist, kurtarılamadı.
Zhazhiev'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Turizm