Antalya'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hal geldi. Alevler yanan otomobilin hemen yanında bulunan park halindeki otomobillere sıçramadan söndürüldü.

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesinde kurulan pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşın, 8503 Sokak üzerinde park ettiği 07 JC 429 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, alev alev yanan otomobile müdahalede bulunarak söndürmesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, otomobilin yanında park halinde bulunan ve alevler sebebiyle sahiplerinin çıkaramadığı diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.

Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, zaman zaman patlamaların olduğu ve alevlerin yükseldiği gözlendi. - ANTALYA