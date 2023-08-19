Antalya'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, D-695 Antalya-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir eden M.M.S'nin kullandığı 07 LD 808 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil