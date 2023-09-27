Antalya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Otel çalışanı işe gidiş yolunda kazada hayatını kaybetti

Kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı otele gitmek için yola çıkan genç, kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, D 400 karayolu, Cumalı Mahallesi girişinde akşam saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Arısoy'un kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuca refüje çarparak takla attı ve ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arısoy, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. İncelemelerin ardından Osman Arısoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.