Antalya'da otomobil süs havuzuna uçtu: Çekici çaresiz kalınca yöntemi vatandaş buldu

Vatandaşlar, aracın kaputun üstüne ağırlık yaparak otomobili çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park içerisindeki süs havuzuna uçtu. Kazada kimse yaralanmazken, çekici otomobili havuzdan çıkartamayınca devreye vatandaşlar girdi. Vatandaşlar, aracın kaputun üstüne ağırlık yaparak otomobili çıkartıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemile Arslan hakimiyetinde bulunan 35 JC 75 plakalı otomobil kavşağa geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, ilk başta kaldırıma sonra da Tarık Akan Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar yardıma koştu

Sürücü Cemile Arslan'ın kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arslan, sağlık ekibi istemediğini ifade etti. Polis ekiplerinin çekici çağırması üzerine otomobil, çekiciye alınmaya çalışıldı. Ancak çekici otomobili havuzda çıkartamayınca devreye vatandaşlar dahil oldu. Vatandaşlar, aracın kaputun üstüne ağırlık yaparak otomobili çıkarttı.