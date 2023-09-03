Antalya'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bariyerleri aşarak sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü, uyuduğunu söyledi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Direksiyonda uyudu, sulama kanalına uçarak ölümden döndü
Sulama kanalı içerisinde ters dönen otomobilin bagajından kendi imkanlarıyla çıktı
Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, bariyerleri aşıp sulama kanalına uçtu. Suda ters dönen otomobilin bagajından çıkan otomobil sürücüsü, direksiyon başında uyuduğunu söyledi.
Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 14081 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mehmet Akif Caddesi istikametinden Aşık Veysel Caddesi istikametine seyir halindeki Ahmet Katlanır'ın kullandığı 07 LD 422 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçarak ters döndü.
Otomobil sürücüsü Ahmet Katlanır'ın su içerisinde ters dönen otomobilin açılan bagajından kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kanaldaki otomobil vinç vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.