Antalya'da otomobil-motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet E. yaralandı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aydın Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Gümüş Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 YLC 92 plakalı otomobil, Korubaşı Mahallesi istikametinden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki 07 HFL 29 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet E. sol bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.