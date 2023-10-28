Antalya'da Otomobil Kazası

Antalya'da Hüseyin Çinkaya (30), alt geçitten çıkacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobilin kayması sonucu önce duvara daha sonra da demir bariyerlere çarptı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü, tedaviyi reddetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Mevlana Alt geçidi çıkışında meydana geldi. 07 BKB 402 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Çinkaya, alt geçitten çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce duvara daha sonra da demir bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve Hüseyin Çinkaya'ya yardım etmeye koştu. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kolunda küçük yaralar olan Çinkaya'ya müdahale etti. Çinkaya, durumunun iyi olduğunu belirterek ambulansa binmeyi reddederken, trafik polisleri de yolu tek şeride düşürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobili kontrol ettikten sonra çekici yardımıyla kaldırdı.

Kazayı polis ekiplerine anlatan Hüseyin Çinkaya, seyir halindeyken otomobilin kaydığını yanında ilerleyen otomobillere çarpmamak için manevra yaptığını ve ilk olarak duvara daha sonra da bariyerlere çarptığını dile getirdi.