Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aydın Mahallesi Atatürk Caddesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gümüş Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 YLC 92 plakalı otomobil, Dörtyol mevkiinde seyir halinde olan A.E. idaresindeki 07 HFL 29 plakalı motosiklete çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA