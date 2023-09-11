Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yer Batı Side Köprülü Kavşak yan yolu oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.