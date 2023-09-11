Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yer Batı Side Köprülü Kavşak yan yolu oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Batı Side Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine giden ve U dönüşü yapan Hüseyin Kuyun'un kullandığı 33 SZ 611 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Muharrem Döner'in kullandığı 07 ASH 275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muharrem Döner ile motosiklette bulunan Kadir Bilek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA