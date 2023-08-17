Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halinde olan K.A. idaresindeki 07 ADZ 090 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 07 HPG 87 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ise kaza yerinden firar ettiği öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA