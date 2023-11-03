Antalya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Kavşakta Çarpıştı

ANTALYA'da otomobil ile hafif ticari araç, konntrolsüz kavşakta çarpıştı. Sürücüler ile yolcular, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Caddesi ile 620 Sokak üzerinde yer alan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Arapsuyu Caddesi'nden seyir halinde olan Hasan Uludağlı idaresindeki 34 DKM 111 plakalı hafif ticari araç ile 620 sokakta bulunan tali yoldan çıkan Taner Arslan yönetimindeki 07 MGJ 12 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Uludağlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri sürücüler ile yolcu konumundaki 2 kişiyi kontrol etti. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Sürücüler Taner Arslan, Hasan Uludağlı ile isimleri öğrenilemeyen yolcular kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Ekipler kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.(DHA)