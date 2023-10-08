Antalya'da otomobil elektrik panosuna çarptı, polis önlem aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptığı kazada, yola dökülen akaryakıta karşı polis kendi elleriyle kum dökerek önlem aldı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ise kazayı burunları kanamadan atlattı.

Kaza, Serik Merkez Mahallesi, Çınaraltı Meydanı'nda sabah saat 05.15 sıralarında meydana geldi. E.İ.'nin kullandığı 07 BOR 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaç, sinyalizasyon, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.İ. ile araçta bulunan U.A. ile G.G. kazayı yara almadan atlatırken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri kaza yerinde yola dökülen akaryakıtın başka kazaya sebebiyet vermemesi için elleriyle kum dökerek temizlik yaptı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Kazaya tanıklık eden Arif Seyrek isimli vatandaş, "Gök gürültüsüne benzer bir ses duydum. Sonra kaza olduğunu gördüm. Ne varsa kırmış, devirmiş. Modelli bir araç hurdaya çıktı. Yaralıları ambulans götürdü" dedi. - ANTALYA