Antalya'da Otomobil Dere Yatağına Düştü: 1 Yaralı

ANTALYA'da rampadan inerken kontrolden çıkıp, kurumuş dere yatağına düşen otomobildeki sürücü Önal Önder (69), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi 3826 Sokak'ta meydana geldi. 07 EAK 18 plakalı otomobilin sürücüsü Önal Önder, yokuştan ineceği sırada karşısından gelen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kurumuş dere yatağına düşen otomobil, takla attı. Sürücü Önder, kendi çabaları ve çevredekilerin yardımı ile araçtan çıktı. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, ayağa kalkmakta zorlanan Önder'i itfaiyenin kaşık sedyesi ile çıkardı. Önder, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)