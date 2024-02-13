Antalya kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Birçok kişi okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Antalya'da okullar tatil mi edildi?

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.