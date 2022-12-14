Antalya da yağışlar devam ediyor. Hafta sonundan bu yana etkisini gösteren fırtına ve yağış neticesinde Kumluca'da Gavur Çayı'nın taşmasıyla yaşanan sel felaketi yaşanmıştı. Eğitim öğretime sel felaketi nedeniyle bir gün ara verilen Antalya'da vatandaşlar Antalya'da okullar tatil mi? 14 Aralık Antalya'da okul var mı? Sorularının yanıtını araştırıyor.Peki,14 Aralık Antalya'da okul var mı? Antalya'da bugün okullar tatil mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Aralık pazartesi okullar tatil edilmişti. Sel ve fırtınadan o0lumsuz etkilenen şehirde pek çok vatandaşımızın malı ve eşyası yaşanan afet sonucunda büyük zarara uğramıştı. Konuyla ilgili olarakMeteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de tatil duyurusu geldi. Peki Antalya'da bugün okullar var mı? Antalya'da okullar tatil mi? 14 Aralık Antalya'da okul var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN ANTALYA'DA OKLLAR TATİL Mİ?

Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak yağış nedeniyle Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil olacak. Konuyla ilgili Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Manavgat, Serik ve İbradı İlçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14/12/2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." denildi.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sular ilçenin merkezine geldi ve sele yol açtı. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.