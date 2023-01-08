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Antalya'da neden helikopterler uçuyor? SON DAKİKA! Antalya'da neden helikopter uçuyor?

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Antalya'da neden helikopterler uçuyor? SON DAKİKA! Antalya'da neden helikopter uçuyor?

7 Ocak günü Antalya'da helikopterlerin yoğun uçuşu vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında Antalya'da neden helikopterler uçuyor? SON DAKİKA! Antalya'da neden helikopter uçuyor? araması yapıldı.

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Antalya semalarında gerçekleşen helikopter uçuşu vatandaşlar tarafından merak edildi. Helikopterlerin neden uçtuğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise Antalya'da neden helikopterler uçuyor? SON DAKİKA! Antalya'da neden helikopter uçuyor? sorularını araştırdı.

ANTALYA'DA NEDEN HELİKOPTERLER UÇUYOR?

7 Ocak akşam saatlerinde gerçekleşen helikopter uçuşlarının nedeni henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya ziyareti için tedbir amaçlı uçuşların olduğu tahmin ediliyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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