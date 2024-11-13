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Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir?

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Antalya'da yaşanan korkunç olayda 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin nerede ve ne şekilde ölü bulunduğu konusu merak ediliyor. Olayın detayları ve nedenlerine dair soruşturma devam ediyor.

Antalya'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Birçok kişi Antalya'da 3 kardeşin nerede ve nasıl ölü bulunduğu araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Peki, Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA NE OLDU?

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir?

ANTALYA'DA 3 KARDEŞ NEREDE ÖLÜ BULUNDU?

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir?

Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu

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