Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir?

Antalya'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Birçok kişi Antalya'da 3 kardeşin nerede ve nasıl ölü bulunduğu araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Peki, Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA NE OLDU?

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA 3 KARDEŞ NEREDE ÖLÜ BULUNDU?

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.