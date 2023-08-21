Antalya'da motosikletli genç otomobile çarptı

Antalya'da sola dönen otomobile motosikletiyle çarpan Cesur Akdoğan (17), park halindeki otomobilin altında kaldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akdoğan, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerinde meydana geldi. Cesur Akdoğan'ın kullandığı 07 BEN 069 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek sola dönmek isteyen Burak Aksoy idaresindeki 61 AGE 772 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akdoğan, park halindeki 07 CHZ 23 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı görenler ve otomobil sürücüsü Burak Aksoy durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Akdoğan'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan Cesur Akdoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Burak Aksoy, "Ben sola döneceğim esnada motosikletli hızlı gelerek otomobilin tamponuna vurdu. Sonrasında kamyonetin altında kaldı. Bir şey oldu sandık ama Allah'tan başında kaskı vardı. Ben yandaki otomobilden göremedim geldiğini ama o da çok hızlı geliyordu" dedi. Ekiplerin, kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)