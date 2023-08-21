Antalya'da motosikletli genç otomobile çarptı

ANTALYA'da seyir halindeki otomobile motosikleti ile çarpıp, park halindeki kamyonetin altına giren Cesur Akdoğan (17), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak'ta meydana geldi. Cesur Akdoğan'ın kullandığı 07 BEN 069 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek sola dönmek isteyen Burak Aksoy'un kullandığı 61 AGE 772 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akdoğan, park halindeki 07 CHZ 23 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Akdoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akdoğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Burak Aksoy, "Sola döneceğim esnada, motosikletli hızlı gelerek otomobilin tamponuna vurdu. Sonrasında kamyonetin altında kaldı. Bir şey oldu sandık ama Allah'tan başında kaskı vardı. Yandaki otomobilden göremedim geldiğini ama o da çok hızlı geliyordu" dedi.