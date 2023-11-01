Antalya'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağ tarafından geçmeye çalıştığı otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağ tarafından geçmeye çalıştığı otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Örnek Mahallesi 3087 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, KYK yurdu istikametine seyir halindeki Gülhan Çelik'in kullandığı 07 AZH 068 plakalı otomobile, sağından geçmeye kalkışan Semih Kılınç'ın kullandığı 07 ASY 891 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

16 yaşında ehliyeti yok

Kazada yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Semih Kılınç'ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosiklet sahibini de ehliyeti olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 390 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA