Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kadın sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta meydana geldi. Demokrasi Bulvarına seyir halindeki Nihal T.'nin kullandığı 07 BBZ 737 plakalı motosiklet ile 7035 sokağa geçen Binerbay G., idaresindeki 07 BBA 536 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nihal T.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ve otomobilin hızlı oldukları, çarpışma sırasında motosiklet ve sürücüsünün savrulduğu gözlendi. - ANTALYA