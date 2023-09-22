Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyonu Aştı

Turizmin başkenti Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Ağustos ayı itibarıyla 655 bin 183'ü otomobil olmak üzere 1 milyon 412 bin 539 oldu.

Turizmin başkenti Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Ağustos ayı itibarıyla 655 bin 183'ü otomobil olmak üzere 1 milyon 412 bin 539 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarının Ağustos ayına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Ağustos ayı itibarıyla 655 bin 183'ü otomobil olmak üzere 1 milyon 412 bin 539 olurken, Isparta'da 92 bin 560'ı otomobil 205 bin 770, Burdur'da ise 60 bin 935'i otomobil, 156 bin 232 oldu. - ANTALYA