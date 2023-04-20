Antalya'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar yakınlarının mezarları başında hem dua etti hem bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar ve şehit aileleri, Ramazan ayının son günü mezarlığa gelerek dua etti. Mezarlık dışındaki çiçekçilerden çiçek alan vatandaşlar hem mezarların bakımını yaptı hem de dua etti. Vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri, mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıtıp, bisküvi, su ve şeker ikram etti. Ayrıca mezarlık girişinden bir şehir içi toplu ulaşım aracı da Kurşunlu Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlara hizmet verdi. Mezarlıklar içerisine kurulan hoparlör sisteminden ise Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehitlikte dua eden Nazmi Can, akrabasının Karaman Şehitliği'nde olduğunu belirterek, "Ama biz hepimiz şehit yakınıyız. Sadece bayramlarda değil şehitler her zaman hatırlanmalıdır. Şehitlerimiz bizim için canlarını feda etti. Acıyı yaşayan bilir, onları unutmamalıyız" dedi.

"Gururluyuz"

Şehit babası Veli Korkut, 11 yıldır aynı acıyı yaşadıklarını belirterek, "Bayram bizim için buruk geçiyor. Her yıl oğlumsuz bir bayram geçiriyoruz. Bizim için sözün bittiği yer. Şehit olduğu için gurur duyuyoruz. Bayrak için, bu devlet için şehit oldu. gururluyuz. Bayramımız buruk olsa da şehit olma gururu bizi yaşatıyor" diye konuştu.