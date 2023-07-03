Antalya'da Mavi Bayraklı Plajlar 32 Bin 542 Turisti Ağırladı

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı plajlar, Kurban Bayram tatilinde 32 bin 542 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kent merkezindeki plajlara gelen turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı plajlar Kurban Bayram tatilinde 32 bin 542 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bayram tatilinde turizm hareketliliğinin yaşandığı kentte, mavi bayraklı plajlarda da yoğun ilgi gördü.

Kent merkezinde deniz girmek isteyen birçok tatilci, Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'nu tercih etti.

Girişlerin ücretsiz olduğu plajlara gelen turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bayram boyunca hareketliliğin sürdüğü plajlarda, 32 bin 542 yerli ve yabancı turist kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı.