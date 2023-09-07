Antalya'da Lüks Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 47 ACD 369 plakalı Mercedes marka otomobil, Kahyalar Mahallesi'ne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.D. (10) ve E.D. (12) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar,ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA