Antalya'da Lezzet Tutkunlarını Buluşturan Food Fest Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Food Fest Antalya, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Festivalde coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı ve Michelin yıldızlı şeflerin söyleşileri ve sunumları yer aldı.