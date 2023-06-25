Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. İl Jandarma Komutanlığı yollardaki trafik yoğunluğunu karadan ve havadan denetledi. Kural ihlali yapan 45 sürücüye ceza uygulandı. Konyaaltı sahilinde de yoğunluk yaşandı.

TURİZM kenti Antalya'da, Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. İl Jandarma Komutanlığı yollardaki trafik yoğunluğunu karadan ve havadan denetledi. Kural ihlali yapan 45 sürücüye ceza uygulandı. Konyaaltı sahilinde de yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından turizm kenti Antalya'da yoğunluk yaşanıyor. Yerli tatilciler günler öncesinden yaptıkları rezervasyonların ardından yola çıkarak kente gelmeye başladı. Yaklaşık 640 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri tamamen doldu. Hafta sonu itibari ile kente gelişler de hız kazandı. Kentin giriş noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 48'lere ulaştığı kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denizde serinledi. Kano ve deniz paraşütü yapanlar da göze çarparken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı. Denizin keyfini ise çocuklar çıkardı.