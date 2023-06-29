Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde sahiller dolarken mesire alanlarına yoğun ilgi

Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde sahillerin dolmasıyla birlikte kentteki mesire alanlarına olan giriş sayısı da arttı. Sarısu ve Topçam mesire alanlarına gelen tatilciler mangal yakıp piknik yaparken denizde serinledi. Giriş sayıları ikiye katlandı.

ANTALYA'da Kurban Bayramı tatilinde sahiller dolarken, kentteki iki büyük mesire alanına giriş sayısı da ikiye katlandı.

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yoğunluk sürüyor. Kentin sahilleri, koyları ve mesire alanlarına olan yoğun ilgi devam ediyor. Antalya- Kemer kara yolu üzerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Sarısu ve Topçam mesire alanlarına sabah erken saatlerde giden tatilciler, mangal yakıp piknik yaparken bir taraftan da denizde serinledi.

Her bayram mesire alanına geldiklerini belirten Derya Gayret, sabah kahvaltıyı mesire alanında yaptıklarını söyledi. Bir başka tatilci Durmuş Mızıka da Kurban Bayramı'nın ilk günkü yorgunluğunu piknik yapıp dinlenerek çıkarmaya çalıştığını anlattı.